 

“Евротерминал”: борьба с распространением коронавируса и помощь в реабилитации

16.01.2021, 10:32, Новости дня
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Динамика развития вируса SARS-CoV-2 очень непредсказуема и у каждого человека протекает по-разному – некоторые люди даже не подозревают о том, что у них уже был коронавирус, при этом в их организмах присутствуют антитела, вырабатываемые после болезни, что является неопровержимым доказательством того, что человек все-таки переболел вирусом, хоть и в “пассивной” и скрытой форме. Таких людей меньшинство, а большая часть переносит коронавирус тяжелее, в отдельных случаях требуется помощь аппарата ИВЛ – искусственной вентиляции легких. 

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 80 миллионов заболевших, из них почти 46 миллионов человек успешно справились с недугом. В частности, в Украине из заболевшего 1 миллиона человек почти 700 тысяч выздоровели. Больше всего заболевших было выявлено в Харьковской, Львовской и Киевской областях. Одесская область, один из главных туристических регионов, находится на 16-м месте по заболеваемости. 

В первую очередь это заслуга местных властей и всех, кто им помогает в борьбе с распространением коронавируса и организацией превентивных мер. Компания “Евротерминал” является одним из верных и активных помощников и спонсоров Одессы и области. 

В связи со сложившимися обстоятельствами на территории “Евротерминала” идет активная диспетчеризация почти всех видов транспорта, попадающего на портовую территорию.

“Автомобили проходят оформление в тальманских окнах, после чего в “нулевом окне” порта они получают все документы. Для удобства мы построили один единый офис, который рассчитан на 100 человек, но в сегодняшних вирусных реалиях туда запускается не более 10 человек, дабы во время пандемии все меры предосторожности были максимально соблюдены. Помимо всего прочего, мы тщательно проверяем наличие масок и дезинфекторов в помещениях. А еще мы закупили специальные сканеры, которые автоматически определяют температуру входящих и наличие маски на лице – человек без нее или с повышенной температурой в порт вообще не попадет”, – комментирует генеральный директор компании “Евротерминал” Александр Эйсмонт.

Фото: depositphotos.com

Однако мало кто говорит о том, как проходит реабилитация после болезни и каким правилам нужно следовать, чтобы полностью выздороветь. 

Медики утверждают, что реабилитация после COVID-19 необходима всем, вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациентами на ИВЛ прежде всего должна выполняться респираторная гимнастика с целью стимуляции дыхательных мышц и диафрагмы – это ускорит выздоровление и позволит отказаться от вентиляции легких искусственным путем. 

Также важна и психологическая составляющая – многие переболевшие вирусом сталкиваются с нарушением сна и психоэмоциональным расстройством, которые проявляются на фоне общемирового волнения, вызванного распространением COVID-19. 

Чем эффективнее борьба с распространением вируса, тем меньше людей заболевает. Хорошим примером правильного подхода к данной ситуации служит вышеупомянутая компания “Евротерминал”, известная не только активным участием в жизни и социуме Одессы, но и своим ответственным подходом к ситуации в стране во время пандемии.

Так, компания “Евротерминал” спонсировала приобретение кислородной станции для аппаратов ИВЛ и помогла с приобретением костюмов для медицинских работников города. С помощью депутатов из близлежащих к “Евротерминалу” органов самоорганизации населения удалось помочь многодетным и малоимущим семьям, обеспечив их базовыми продуктами питания. 

Мэр Одессы Геннадий Труханов наградил компанию “Евротерминал” почетной грамотой за финансовую помощь в борьбе с вирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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