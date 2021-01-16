С красной дорожкой и военным оркестром. Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации Байдена – СМИ

16.01.2021, 10:34, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон утром 20 января, незадолго до инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

После окончания каденции Трамп планирует жить во Флориде.

Агентство напомнило, что президент не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Вместо этого ему хотят провести церемонию на базе Эндрюс перед последним полетом на “борту номер один”.

Чиновники рассматривают вариант организации церемонии по примеру приемов во время визитов Трампа за границу – с красной ковровой дорожкой, выносом флага, военным оркестром и салютом.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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