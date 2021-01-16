 

В РФ перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID

16.01.2021, 10:04, Новости дня
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Тест-система, способная выявить «британскую» мутацию коронавируса, находится на завершающем этапе испытаний, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что «используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», передает ТАСС.

«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Тест-система была разработана Центральным научно- исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Она способна отличить мутировавший британский штамм коронавируса от немутировавшего за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов.

Ранее ВОЗ назвала число выявивших «британский» штамм коронавируса стран.



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