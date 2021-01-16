Отказ от свободы слова не решит проблем США

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16.01.2021, 10:02, Новости дня
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На фоне сложившегося в стране кризиса отказ от свободы слова не поможет США решить свои проблемы, уверен обозреватель The Hill Джеффри Макколл. Когда страна работает над решением культурных и политических проблем, необходимо осознавать, что затыкать людям рот — это не выход, говорится в статье.


Reuters

Отказ от принципа свободы слова не решит проблем Соединённых Штатов, пишет в своей статье для The Hill медиакритик и профессор по коммуникациям из Университета ДеПау Джеффри Макколл.

В эти хаотичные дни много говорилось о различных угрозах американской демократии. Однако на фоне общественного возмущения одна конкретная угроза демократии в значительной степени игнорируется.

Речь идёт об отказе от принципа свободы слова. Демократии не бывает там, где заглушают голоса и используются мощные рычаги, чтобы заткнуть людям рот.

Так, технологические гиганты теперь считают, что у них достаточно мудрости, чтобы решать, какие сообщения могут распространяться в социальных сетях, а какие нет.

А один крупный издатель расторг договор с действующим сенатором из-за комментариев политика относительно подтверждения результатов президентских выборов.

Новая соцсеть Parler была удалёна из Google Play и Apple App Store.

Взгляните на те страны мира, которые обычно подавляют свободу слова: на ум приходят Северная Корея, Саудовская Аравия, Китай, Куба и Иран, пишет автор.

Любое общество, которое начинает узаконивать подавление мнений и позволяет одним выражать своё мнение, заставляя при этом других молчать, движется по опасному пути.

И неважно, какая могущественная структура осуществляет подавление. Идёт ли речь о правительстве, уважаемых СМИ или технических гигантах, самонадеянно полагающих, что они достаточно умны, чтобы выступать в качестве рефери в публичной сфере, подавление по-прежнему остаётся подавлением.

К сожалению, давление и призывы ограничить обмен сообщениями звучат зачастую от онлайн-групп или обычных активистов, которые запугивают технологические компании, чтобы те шли на уступки.

«Все граждане имеют право выражать своё мнение в обмен на то, что другие граждане также могут выражать своё мнение. Это обеспечивает функциональную взаимозависимость, которую постулировали отцы-основатели нашей страны», — пишет Макколл.

По его словам, пришло время вспомнить лозунги прошлых лет, когда активисты отмечали, что «инакомыслие патриотично» и что «никто не свободен, когда других людей притесняют». А когда страна работает над решением своих культурных и политических проблем, необходимо осознавать, что затыкание рта людям не поможет. Это только усложнит процесс выздоровления.

«Любой, кто противостоит экстремизму, затыкая людям рот, лишь спровоцирует его усиление. Свобода слова — это принцип, который необходимо соблюдать даже во время кризиса… а, возможно, «особенно» во время кризиса», — подытоживает свою статью для The Hill Джеффри Макколл.



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