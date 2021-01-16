 

Глава МВФ отметила усилия российских властей по преодолению «коронакризиса»

16.01.2021, 9:11, Новости дня
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила усилия российских властей по преодолению последствий экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, об этом она сообщила в ходе своего выступления по видеосвязи в рамках Гайдаровского форума.

«Начиная с марта, я бы сказала всем: «Ребята, пожалуйста, тратьте. Тратьте как можно больше, (…) тратьте, сколько можете, потому что это важно для фискальной политики, для экономики». Это важно – тратить деньги, чтобы вывести экономику из коллапса, потому что мы же намеренно ограничивали и потребление, и производство с начала пандемии, а при этом, (…) что было сделано? Защита экономики – также и в вашей стране, со стороны банковского сектора, поэтому очень важно сейчас не отнимать те льготы и ту помощь, которые были предоставлены, но при этом нужно помочь тем, кто потерял работу», – передает ее слова ТАСС.

«Мы сделали большую работу, и сейчас важно, чтобы ее результат не был потерян», – подчеркнула Георгиева.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему РФ проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? В РФ угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики.



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