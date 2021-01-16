В Москве расширили список категорий работающих москвичей для вакцинации от COVID-19

16.01.2021, 9:11, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 19 января от коронавируса в Москве могут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что с 19 января расширяется «охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей».

«Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», – написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации граждан от COVID-19. Глава государства также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января.