Эрдоган – переговоры о закупке второй партии С-400 идут по плану

16.01.2021, 9:10, Новости дня

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Переговоры между Турцией и Россией о закупке второй партии ЗРК С-400 продолжаются согласно плану, пишет Daily Sabah, ссылаясь на слова Реджепа Эрдогана. В Анкаре подчеркнули, что не позволят ни одной стране определять свою внешнюю политику, а также призвали США пересмотреть своё решение и вернуть Турцию в программу истребителей F-35.



Reuters

Переговоры с Россией о закупке второй партии ЗРК С-400 будут продолжаться согласно планам, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Мы не знаем, что на это скажет администрация Байдена, но мы не в той ситуации, чтобы спрашивать разрешения», — приводит издание слова Эрдогана. Кроме того, турецкий лидер отметил, что Турция состоит в НАТО и не позволит другим странам-членам определять свою внешнюю политику. По словам Эрдогана, исключение Турции из программы истребителей F-35 было ошибкой: он выразил надежду, что администрация Байдена исправит её.

Издание напоминает, что отношения между США и Турцией заметно ухудшились в прошлом году, после того как Анкара приобрела российские ЗРК С-400. После этого США исключили Турцию из программы истребителей F-35, заявив, что российская сторона сможет использовать С-400 для сбора данных о F-35. В Анкаре подчеркнули, что вся ситуация случилась из-за того, что США отказались продавать Турции свои ЗРК Patriot, а Россия, в свою очередь, предложила турецкой стороне более выгодную сделку.

В минувший четверг министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с Россией о поставке второй партии С-400 находятся в процессе. Он также добавил, что если Турция не будет возвращена в программу F-35, то это сильно навредит отношениям Анкары и Вашингтона. Турецкая сторона напомнила, что на вооружении некоторых стран НАТО есть российские системы: Греция, Словакия и Болгария располагают ЗРК С-300.

Кроме того, Эрдоган заявил, что готов сделать всё возможное для улучшения отношений с ЕС, пишет Daily Sabah. Турецкий лидер выразил готовность создать позитивную повестку в отношениях с Брюсселем, а также отметил, что Турция видит своё будущее в Европе.