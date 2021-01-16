Глава ФБР признался, что его беспокоит «болтовня в интернете» о вооружённых протестах

16.01.2021, 9:10, Новости дня

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В последнее время ФБР фиксирует в интернете активное обсуждение возможных насильственных действий в преддверии инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщил глава ведомства Кристофер Рэй. По словам чиновника, главная трудность — выявить среди этой «болтовни» реальные угрозы, пишет The Hill.

ФБР наблюдает «много вызывающей тревогу болтовни в интернете» о событиях, которые могут привести к насилию в связи с инаугурацией нового президента США. С таким предупреждением выступил директор бюро Кристофер Рэй, передаёт The Hill.

«В настоящий момент мы отслеживаем призывы к потенциальным вооружённым протестам и действиям в преддверии инаугурации», — заявил Рэй на брифинге с вице-президентом Майком Пенсом в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Вашингтоне.

«И я использую слово «потенциальные» по той причине, что одна из главных проблем в этом пространстве (интернете. — ИноТВ) — пытаться отличить желания от намерений, — добавил директор ФБР. — Нас беспокоит вероятность насильственных действий во время многочисленных протестов и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в зданиях столиц штатов по всей стране в ближайшие дни. В результате вооружённые люди могут оказаться в непосредственной близости от правительственных зданий и должностных лиц».

Комментарии Рэя прозвучали после беспорядков 6 января. В этот день сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия, где происходило совместное заседание конгресса, которое должно было подтвердить победу Джо Байдена на выборах президента. В результате погибли несколько человек, в том числе один сотрудник полиции, напоминает The Hill.

На открытии брифинга в FEMA Пенс заверил общественность, что инаугурация Байдена будет безопасной, несмотря на растущие опасения после беспорядков в Капитолии. Как ожидается, вице-президент посетит церемонию приведения Байдена к присяге, но Дональд Трамп, «который в течение нескольких месяцев разжигал гнев среди сторонников своими ложными заявлениями о фальсификации выборов», не будет присутствовать на торжествах, отмечает The Hill.

«Мы все прочувствовали тот день 6 января, — заявил Пенс. — И как вчера ясно дал понять президент, мы стремимся к упорядоченной передаче власти и безопасной инаугурации, и американский народ не заслуживает меньшего».

Ранее ФБР и секретная служба проинформировали Байдена о потенциальных рисках на его инаугурации. Кроме того, законодателям сообщили об угрозах вооружённого нападения на Капитолий, Белый дом и Верховный суд.

Чиновники, присутствовавшие на брифинге FEMA, выразили уверенность в своих способностях обеспечить безопасность на инаугурации. За несколько дней, прошедших после беспорядков, вокруг здания Капитолия и Верховного суда было возведено ограждение, а в Капитолии разместились члены Национальной гвардии.

Директор секретной службы Джеймс Мюррей заверил Пенса, что агентство и его партнёры готовились к инаугурации уже более девяти месяцев. По словам чиновника, они в высшей степени уверены в плане безопасности и извлекли урок из недавнего штурма Капитолия.

Ожидается, что масштабы инаугурации будут сокращены с учётом продолжающейся пандемии коронавируса. Байден сказал, что он всё равно примет присягу за пределами здания Капитолия, несмотря на опасения относительно безопасности. Вместе с тем он отказался от прежних планов прибыть в Вашингтон на поезде, обращает внимание The Hill.