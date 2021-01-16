 

15 января на Донбассе был ранен украинский военный – штаб ООС

16.01.2021, 9:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

15 января российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 16 января.

“В районе ответственУкности оперативно-тактической группировки “Восток” рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. […] Вблизи Пивденного в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Один украинский военнослужащий был ранен.

“Неподалеку Трудовского противник выпустил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь … На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь”, – говорится в сообщении.

С начала суток 16 января нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Правительство разрешило въезд в Россию семьям иностранных спортсменов

19.10 / В Баку сообщили об обстрелах с армянской стороны районов вокруг Нагорного Карабаха

18.09 / Общество: Священнослужители отказались заново переучиваться

07.11 / Ученые доказали, что мысли материальны

30.06 / Воробьев анонсировал открытие детсадов в Подмосковье

12.12 / Доцента “Львовской политехники” обвинили в использовании порно для тестов. Вуз пообещал провести проверку

26.10 / Санина прокомментировала свои шансы на победу в шоу “Танцы со звездами”

04.01 / Юрист оценил сроки принятия решения по обжалованию отказа в экстрадиции Ассанжа

05.11 / Кауфман договорился с ОП о должности главы Одесской ОГА для Гриневецкого – политолог

29.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска