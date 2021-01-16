 

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 7,7 тыс. человек

16.01.2021, 9:06, Новости дня
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За прошлые сутки в Украине подтвердили 7729 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 16 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 245 детей и 369 медиков. 

За сутки умерло 144 человека, выздоровело 9792 заболевших, госпитализировано – 2083.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 154 692 человек, умерло 20 686 заболевших, выздоровело 857 183 человека.

15 января в стране провели 48 700 тестирований (29 363 методом ПЦР и 19 337 методом ИФА). С начала эпидемии в стране сделали 5,9 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/858710151338648

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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