Первыми на Марс полетят кроты?

16.01.2021, 9:13, Разное

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Землю называют колыбелью человечества. Но человечество не может вечно оставаться в колыбели.

С началом космической эры начались разговоры о колонизации Марса. Сегодня независимо друг от друга разрабатываются несколько проектов, различные по способам реализации и по поставленными целями. По одному из них вместе с человеком на Красную планету полетят кроты.

Кроме извечного желания человека «заглянуть за горизонт» колонизация Марса имеет и сугубо практическое значение. Планета богата полезными ископаемыми, которых на Земле с каждым годом становится все меньше: медью, вольфрамом, железом и многими другими. Одним из первых в списке стоит рений – самый редкий металл на Земле. Его мировые запасы составляют чуть больше 13.000 тонн. В чистом виде рений на Земле практически не встречается, его извлекают из медного и молибденового сырья. Одно из крупнейших месторождений (15 тонн) находится в России на острове Итуруп Курильской гряды. (Теперь вам понятно, отчего у японцев так болит душа на Курилы?) Стоимость стоимость чистого рения достигает 10 000 долларов США. Тугоплавкий и плотный рений используется в электронной промышленности, из стали с добавками рения изготовляют реактивные двигатели.

На Марсе рений существует в чистом виде и является весьма распространенным. Добычу столь необходимого будущим колонистам рения будут осуществлять мелкие мобильные партии, перемещающиеся от одного месторождения к другому. Вот тут и пригодятся кроты. По мысли авторов проекта, добытчикам рения достаточно будет произвести анализ выброшенной кротами земли, чтобы определить наличие (или отсутствие) минерала в почве. Мохнатые зверьки будут осуществлять функции геолого-разведочных партий.

Конечно же, вряд ли кроты окажутся в первом корабле, следующим на Марс. В первый этап колонизации непосредственно на поверхности на Красной планеты не смогут жить ни люди, ни животные. Первые переселенцы будут обитать в накрытых куполами поселках и подземных бункерах. Но планируются масштабные работы по изменению условий жизни на Марсе: изменение климата, создание озонового слоя, приемлемого атмосферного давления, обогащение атмосферы кислородом. Мертвая планета станет живой: на ней появятся растения и мелкие беспозвоночные. Ученые называют это «терраформированием». Вот тогда и придет час отправиться трудолюбивым зверькам в космическое путешествие.