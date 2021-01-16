Станут ли насекомые «новой пищей»?

16.01.2021, 8:57, Разное

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В заявлении, сделанном в среду агентством по безопасности пищевых продуктов ЕС, конкретно говорится, что сушеные мучные черви, личинки жуков, безопасны для употребления в пищу людьми, несмотря на то, что в отчете также отмечается, что «вероятны аллергические реакции»…

В отчете также говорится, что если черви ничего не ели в течение 24 часов, они безопасны для людей.

В отчете добавлено, что жуков нужно кипятить, «чтобы устранить потенциальные патогены и уменьшить количество бактерий или убить их».

Постановление будет означать, что червей можно измельчать и использовать в пищевых продуктах, таких как макаронные изделия и печенье, в качестве источников белка, если страны-участницы соглашаются с разрешением.

Эрмолаос Верверис, научный сотрудник отдела питания EFSA, прокомментировал: «Эта первая оценка риска EFSA, связанная с насекомыми как новой пищей, может проложить путь к первому одобрению во всем ЕС».

В ближайшие месяцы агентство надеется одобрить продажу в пищу всевозможных других насекомых, в том числе мелкого мучного червя, домашнего сверчка, полосатого сверчка, мухи черного солдата, дрона медоносной пчелы и разновидности саранчи.

ЕС продвигает «белки на основе насекомых» в качестве замены продуктов животного происхождения, утверждая, что это спасет планету.

В прошлом году Европейская комиссия объявила о стратегии Farm to Fork (F2F), рекламируя ее как «справедливую, здоровую и экологически безопасную» программу, которая будет сосредоточена на «увеличении доступности и источника альтернативных белков, таких как растительный, микробный, морской , а также белки на основе насекомых и заменители мяса ».

В проекте отмечалось, что программа «не состоится без изменения рациона питания людей».

«Переход на более растительную диету с меньшим количеством красного и обработанного мяса и с большим количеством фруктов и овощей снизит не только риски опасных для жизни заболеваний, но и воздействие продовольственной системы на окружающую среду», – говорится в стратегии.

Новостной сайт EURACTIV, ориентированный на ЕС, отметил, что политика призывает к поеданию насекомых, и поговорил с Константином Мурару из международной платформы насекомых в пищу и корм (IPIFF), некоммерческой организации ЕС, которая представляет интересы сектора производства насекомых.

Мурару хвалил идею о том, что и люди, и животные поедают больше насекомых, говоря, что это «огромный потенциал».

«Насекомых можно разводить на месте, и они представляют собой очень питательный, богатый белком продукт питания, который можно производить в больших количествах на небольшой территории», – добавил он.

ЕС продолжает продвигать идею поедания насекомых, поскольку его Управление по безопасности пищевых продуктов ранее в этом году одобрило продажу ряда насекомых в качестве «новой пищи», а это означает, что вероятность их массового производства для потребления человеком возрастает.

«У них есть хорошие шансы получить зеленый свет», – сказал The Guardian генеральный секретарь Международной платформы насекомых в пищу и корм Кристоф Дерриан.

Повальное увлечение насекомыми в пищу проистекает из руководящих принципов ООН, которые «продвигают насекомых как устойчивую пищу с высоким содержанием белка».

Вот почему глобалистские публикации, такие как Economist, продвигают идею поедания насекомых, несмотря на тот факт, что те элиты, которые ее читают, никогда не подумают о жевании сверчков или мучных червей.

Неудивительно, что в ресторанах не наблюдается большой популярности червячных гамбургеров, также известных как «жучки-маки», или кухни, основанной на крикете.

Как насчет салата из марихуаны? А почему бы не запить еду для червей высоким стаканом с освежающими сточными водами?

В прошлом месяце Всемирный экономический форум опубликовал на своем веб-сайте две статьи, в которых исследуется, как людей можно научить привыкать к идее поедания сорняков, насекомых и питья сточных вод, чтобы сократить выбросы CO2.

Да, действительно.

В отдельной статье, также опубликованной на веб-сайте ВЭФ, исследуется, как людей можно научить получать удовольствие от «еды», которая на первый взгляд кажется отвратительной.

«Великая перезагрузка» – это радикальное снижение уровня жизни плебса, которое заставит их включить в меню насекомых и червей, сорняки и сточные воды, в то время как элита Давоса продолжает пировать лучшую кухню в своих башнях из слоновой кости.