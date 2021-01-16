Спутник Юпитера Ганимед передает таинственные сигналы

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16.01.2021, 8:56, Разное
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Странный радиосигнал зафиксировала межпланетная станция Юнона с одного из спутников Юпитера — Ганимеда, сообщили в представительстве NASA, расположенное в штате Юта.

Сообщается, что сигнал зафиксировала межпланетная станция в тот момент, когда проходила над полярной областью Юпитера. В этом месте силовые линии магнитного поля крупнейшей планеты Солнечной системы соединяются со спутником Ганимед.

Ученые называют подобный радиосигнал декаметровым излучением, у нас же на Земле это обычный Wi-Fi. Эксперты не считают, что зафиксированные радиосигналы могут быть отправленные представителями внеземных цивилизаций. Такие сигналы уже дано изучили астрономы, поэтому считают, что их провоцируют колеблющиеся электроны, и эти колебания значительно медленней, чем их вращение, в связи с чем частицы усиливают радиоволны. Электроны при этом нередко провоцируют возникновение полярных сияний в ультрафиолетовом спектре.

Именно это явление и зафиксировала аппаратура межпланетной станции Юнона. При этом ученые NASA не исключают существование инопланетной жизни, которая рано и поздно заявит о себе, послав в сторону Земли сигнал.



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