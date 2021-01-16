 

Медведев оценил перспективы развития отношений РФ и США

16.01.2021, 8:52, Новости дня
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Отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС, выразил мнение, что «в ближайшие годы отношения (России и США), по всей видимости, останутся крайне холодными».

«И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики», – отметил зампред Совбеза, говоря о предстоящем начале работы избранного президента США Джозефа Байдена.

При этом РФ «готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях», хотя «вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации».

По оценке Медведева, «с куда большей вероятностью можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики».

«Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», – констатировал замглавы Совбеза.

Он напомнил, что «с президентством Дональда Трампа действительно были связаны определенные надежды на изменение негативной динамики, ведь тогда, в 2016 году, казалось, что отношения двух стран хуже, чем при Бараке Обаме, быть не могут», однако «последующие годы развеяли эту иллюзию».

«Администрация Трампа планомерно усиливала системное противостояние Вашингтона и Москвы, продолжала проводить политику санкций в отношении нашей страны, желая в том числе вытеснить ее с энергетических рынков, сводила к минимуму наше дипломатическое взаимодействие», – отметил зампред Совбеза .

При этом Трамп постоянно заявлял о желании «поладить с Россией».

«Впрочем, его слова не имели особого значения, так как многочисленные ограничительные меры в Конгрессе поддерживали и демократы, и республиканцы», – считает Медведев.

Ранее в МИД РФ допустили дальнейшую деградацию отношений с США.



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