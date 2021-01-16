Политика: Украина вводит наказание за русский язык

16.01.2021, 8:52, Разное

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На Украине с сегодняшнего дня начинается тотальная война против русского языка. Теперь на нем нельзя будет говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. За нарушение предусмотрены суровые штрафы. Сможет ли этот закон заставить население страны перейти на украинский?

В субботу на Украине вступил в силу закон, по которому вся сфера услуг отныне должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке. А он в стране один – украинский, притом что как минимум треть граждан считает родным русский. Новые требования языкового законодательства распространяется на супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы. В случае неисполнения заведениям грозит штраф на значительную для Украины сумму в 6,8 тысяч гривен (224 доллара).

При всей внешней жесткости закона, его авторы оставили в нем лазейку – если клиент сам просит общаться с ним, например, по-русски, то у продавца есть право ответить не на государственном языке. Это стало поводом для нового флешмоба – при входе в кафе и магазины граждане сразу массово требуют обслуживания на русском.

С одной стороны, власти утверждают, что украинизация будет мягкой. Пока коронавирус не отступит, лингвистические инспекции проводиться не будут, заверил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Telegram-каналу PavlovskyNews. «Во время пандемии мы не можем рисковать нашими сотрудниками. Надеюсь, до штрафных санкций не дойдет», – подчеркнул Креминь.

С другой стороны, оштрафовать персонал или владельца заведения могут и просто по жалобе недовольных граждан-патриотов. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) уже опубликовала на своем сайте образец заявления, которое может подать любой потребитель, если его не обслужили на украинском языке.

Донос можно подать не только за обслуживание не по-украински, но и за иноязычные чеки и прейскуранты. В заявлении нужно указать не только адрес данного заведения, но и его название, фамилию собственника и приложить фискальный чек.

Как отмечают эксперты, не следует обманываться мягкими заявлениями Креминя. «Уполномоченный по защите государственного языка, или как шутят на Украине, «шпрехенфюрер» – соратник экс-премьера Арсения Яценюка», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Он подчеркнул: притом, что Креминь родился и вырос в русскоязычном Николаеве (а его отец – писатель Дмитрий Креминь родом из многонационального Закарпатья, где русский – язык межнационального общения), ведомство, которое возглавляет чиновник, ведет весьма жесткую политику.

«Сейчас штат аппарата Креминя небольшой. Но вскоре его усилят тысячами людей, желающими попиарить себя самих на защите и развитии украинского языка.

Это такие украинские хунвейбины, которые будут делать здесь «культурную революцию».

«Закон о языке» предусматривает для аппарата «шпрехенфюрера» широкие полномочия: вплоть до права выявлять без участия Нацполиции, прокуратуры и судов случаи «нарушения прав украинского языка» в общественных местах и накладывать штрафы за это», – отметил Бортник.

Принудительную украинизацию сферы услуг уже раскритиковал глава Ассоциации малого и среднего бизнеса страны Руслан Соболь. По его мнению, надо позволить предпринимателям говорить на том языке, на котором удобно потребителю. «Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Соболь киевскому порталу Вести.ua.

По мнению самих предпринимателей, придерживаться нововведений будет весьма сложно, поскольку множество клиентов – русскоязычные. «У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – ностальгирует жительница Днепра (Днепропетровска) Валерия Сорокина.

«У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают, – подчеркнул Марьян, владелец магазина в одном из городов этого многонационального региона. – Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение». Напомним, что, например, в Береговском районе Закарпатья больше 76% населения составляют этнические венгры.

Что касается русского языка, то судя по опросу компании TNS в 2019 году более 35% назвали родным языком русский, дома и на работе примерно одинаковая часть респондентов обычно общаются на русском и украинском языках (по 49%). В регионах Юго-Востока русский преобладает абсолютно – по данным (которые, правда, не обновлялись с середины 2000-х), в Одесской области эта доля превышает 85%, в Харьковской – 74%, в Днепропетровской – 72%.

Предписание блюсти языковую чистоту магазинов и аптек принято в развитие закона об украинском языке как единственном государственном, который был принят в начале президентства Владимира Зеленского в 2019 году. Документ, который вызвал явное одобрение у правых радикалов и других национально сознательных граждан, принимали с грубыми нарушениями. За два десятка депутатов Рады, отсутствовавших на заседании, проголосовали их коллеги, что дало оппозиции повод оспаривать принятие закона не только по сути, но и по процедуре.

Согласно закону, органы власти, система образования и здравоохранения, учреждения культуры и сферы обслуживания обязаны использовать лишь украинский – единственный государственный язык страны. Другие, включая русский, можно употреблять только в частном общении и в религиозных обрядах. За нарушение предусмотрены штрафы. Как сообщила в декабре 2019 года «языковой омбудсмен» Татьяна Монахова, наказание составляет от 3,4 тысяч до 11,9 тысяч гривен. Впрочем, утешала чиновница, штрафовать начнут «через два-три года».

Как отметил политолог Бортник, Венецианская комиссия при Совете Европы призвала приостановить действие «Закона о языке» пока на Украине не будет найден баланс между правами нацменьшинств и необходимостью развивать государственный язык. Венецианская комиссия напомнила Киеву, что нигде в Евросоюзе нет наказаний за использование в общественных местах иных языков, кроме государственных. А ограничения использования неофициальных языков действуют лишь в странах Прибалтики.

«Положенные по «Закону о языке» штрафные санкции – дикая антидемократичная норма, противоречащая Конституции Украины, выводам международных организаций и просто логике социальной жизни Украины, – констатировал Бортник. – Государство имеет полное право поддерживать и развивать украинский язык, его использование как единственного государственного – нормальное требование для делопроизводства в государственных учреждениях. Но власть не имеет права вмешиваться в частно-публичную сферу. Пускай язык общения в баре или фитнес-центре определяет собственник, а потребитель уже голосует за этот язык своими деньгами».

Не следует ожидать, что команда Зеленского остановит процесс дерусификации, хотя это и идет во вред имиджу главы государства, полагают эксперты. «Это прямая подача оппонентам президента – «Оппозиционной платформе – За жизнь», «Партии Шария», которые сейчас активно набирают очки. Ставка на националистов Галичины, сторонников жесткой языковой политики – проигрышна. Стремление нравиться меньшинству принесет президенту прямые политические убытки», – отметил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Одноязычие – это базис нынешнего украинского государства. С приходом к власти нынешнего киевского руководителя национальная политика не изменилась», – отметил российский политолог Александр Асафов. По его мнению,

признать равноправие русского языка для украинских властей – это все равно, что признать Крым частью России.

Асафов допустил, что вследствие неких новых обстоятельств – например, ухудшения экономического положения в стране – закон позднее могут все же смягчить в популистских целях. «Могут обменять на какие-то российские уступки показное изучение русского языка в отдельных детских садах или частных школах», – предположил эксперт, но подчеркнул, что это будет «просто камуфляж».

По мнению Бортника, действия властей по вытеснению русского языка не безрезультатны. По его словам, культурное пространство русского языка с 2014 года все более сужается. «В городах восточной и центральной Украины еще кое-как разговаривают на ломаном русском с суржиком напополам. А в малых городах и селах Западной Украины на русском уже практически никто не говорит. Молодое поколение граждан Украины всех национальностей все хуже знает русский язык», – отметил собеседник. При этом, добавил он, и «литературный украинский видоизменился – под давлением англицизмов и диалектов Западной Украины».

«На деле молодежь на Украине сейчас не знает ни русского, ни украинского, а говорит на каком-то адском «суржике», – в свою очередь констатировал Золотарев. – В Галичине с заимствованными полонизмами, а на Юго-Востоке по-прежнему на русском, хотя и далеком от литературного. Двуязычие, а то и трех-четырехязычие, могло бы дать преимущество украинской молодежи. Вместо этого граждан Украины пытаются унифицировать, что ведет общество в глубокую архаику».