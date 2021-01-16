В Роспотребнадзоре рассказали о механизме защиты организма от COVID

16.01.2021, 8:52, Новости дня

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Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек перенес коронавирус, не говорит об отсутствии у него защиты к COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают».

Эксперты напомнили, что научные исследования в этой области продолжаются.

Ранее в центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России.