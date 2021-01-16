 

В Facebook запретили мероприятия у Белого дома до инаугурации Байдена

16.01.2021, 7:58, Новости дня
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Администрация Facebook запретила организовывать через социальную сеть новые мероприятия в центре американской столицы до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, говорится в официальном блоге соцсети.

Запрет касается «всех новых мероприятий в Facebook вблизи Белого дома и здания Конгресса США». Кроме того, он распространяется на здания, в которых заседают законодательные собрания американских штатов. Сотрудники соцсети намерены проанализировать уже запланированные мероприятия, касающиеся инаугурации. Информацию о них удалят, если будут выявлены нарушения правил соцсети, передает ТАСС.

В Facebook отметили, что перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена запретили пользователям, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, организовывать в стране какие-либо мероприятия через социальную сеть.

Ранее спецслужбы США допустили появление экстремистов на инаугурации Байдена.

Накануне американские СМИ сообщили, что ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену. Днем ранее стало известно, что Нацгвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению взрывных устройств в связи с приближением инаугурации Байдена.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.



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