 

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога

16.01.2021, 7:58, Новости дня
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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума высказался о «грубейшей ошибке», связанной с углеродным налогом.

Чубайс напомнил о намерении Евросоюза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом «зеленой сделки». По мнению чиновника, РФ могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны, передает РИА «Новости».

«Итог простой – ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», – выразил мнение Чубайс. Он считает, что РФ не удалось «коммерциализировать то, что можно и нужно было» этому подвергнуть.

Европейские чиновники считают, что введение так называемого углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, и товары из других стран, где используются более дешевые технологии с высокой выработкой СО2, которая якобы является причиной высокого темпа глобального изменения климата.

23 декабря президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный налог.



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