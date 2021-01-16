Направлен запрос на срочное использование «Спутника V» в Бразилии

16.01.2021, 7:04, Новости дня

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Бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, говорится в заявлении фармпроизводителя.

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», – приводит текст сообщения пресс-службы компании ТАСС.

«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», – подчеркивается в заявлении.

В компании также напомнили, что указанный в обращении к регулятору объем российского препарата от коронавирусной инфекции нового типа планируется поставить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Кроме того, в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).

Ранее в Бразилии выявили новый, «бразильский» штамм коронавируса, впервые обнаруженный министерством здравоохранения Японии 10 января.

Напомним, 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».