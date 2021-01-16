В АТОР рассказали о самых загруженных зимних туристических направлениях России

16.01.2021, 6:10, Новости дня

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В пандемию коронавируса российский туризм сильно пострадал, но не умер, в отличие от грузинского, сообщил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович. Он отметил, что в новогодние праздники некоторые российские туристические направления были загружены под завязку.

Учредитель «Федерации отелей и ресторанов Грузии» Шалва Алавердашвили признал, что из-за пандемии коронавируса в стране попросту умер туризм, и теперь надо восстанавливать заново. Он уточнил, что следует открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах, что может принести хотя бы минимальные доходы.

«У российских отелей во время пандемии туризм не умер окончательно. Во-первых, нас больше, чем грузин. А, во-вторых, поскольку россияне по большей части не смогли поехать за границу, то многие отдыхали на родине. Даже если говорить об отелях, которые ориентированы на бизнес, то тут тоже все неплохо – относительно много командировочных, да и в РФ не было таких жестких карантинных мер», – говорит Канторович.

Конечно, сравнительно с прошлым годом загрузка в гостиницах, цены на номера упали, продолжает эксперт. Поэтому, российскому туризму тоже значительно досталось, но не так сильно, как грузинскому.

«Что касается зимнего отдыха россиян, отечественный туризм, в сравнении с прошлыми годами, вырос. Повысились цены, количество отдыхающих, и те туристические дестинации, которые традиционно пользуются спросом зимой, подросли в объемах. То есть такие направления как Сочи и Золотое кольцо РФ были загружены под завязку. За границу поехали в 5-6 раз меньше, чем в прошлом году», – рассказывает собеседник.

Тем не менее он напоминает, что не все россияне, кто регулярно отдыхал зимой в прошлые годы, смог позволить себе отпуск вне дома из-за боязни вируса.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что около 10 млн россиян в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествие по стране. Уточняется, что загрузка российских загородных отелей составила 70-90 %.