Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса

16.01.2021, 6:10, Новости дня

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.

«Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова».

Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.

Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Во вторник Меркель призвала сохранить в Германии жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.