 

Новый штамм коронавируса выявлен в Бразилии

16.01.2021, 6:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минздрав Бразилии выявил первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас, сообщили в ведомстве.

«Женщине (29-летней пациентке из штата Амазонас) впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас», – приводит сообщение пресс-службы Минздрава Бразилии ТАСС.

Напомним, 10 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. В связи со сложившейся ситуации с коронавирусом и выявлением нового штамма у приезжего из Бразилии власти Японии запретили въезд гражданам всех стран и регионов мира.

Между тем 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / В РФ предложили штрафовать за угрозы при взыскании долгов

20.12 / Der Spiegel – из-за пандемии в морской торговле наступили тяжёлые времена

21.07 / Газпром вышел из капитала компании – оператора ГТС Латвии

09.10 / Пелоси ставит под сомнение пригодность Трампа к работе

22.07 / Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейских в закрытом на карантин Дивеево

11.07 / Автоколонна снабжения военной базы США в Ираке подверглась атаке боевиков

21.08 / Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии

13.01 / Экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин: В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить

03.10 / В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

07.01 / Во Франции грабители украли вина на €350 тыс. Во время погони они бросали эти бутылки в полицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска