Новый штамм коронавируса выявлен в Бразилии

16.01.2021, 6:10, Новости дня

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Минздрав Бразилии выявил первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас, сообщили в ведомстве.

«Женщине (29-летней пациентке из штата Амазонас) впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас», – приводит сообщение пресс-службы Минздрава Бразилии ТАСС.

Напомним, 10 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. В связи со сложившейся ситуации с коронавирусом и выявлением нового штамма у приезжего из Бразилии власти Японии запретили въезд гражданам всех стран и регионов мира.

Между тем 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».