Валюта быстрого питания

16.01.2021, 5:52, Разное

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Курс рубля признали заниженным почти в два раза по «индексу бигмака». Что это значит и что будет с долларом в 2021-м?

Фото: РИА Новости

Российский рубль признали самой недооцененной в мире валютой на основании «индекса бигмака»‎ журнала The Economist. Курс российской валюты, согласно индексу, занижен на 68%. Несмотря на падение рубля к доллару на 17% в 2020 году, показатели индекса почти не изменились: в 2019 году валютный курс рубля, по оценкам The Economist, был недооценен на 64,5%. О том, почему курс падает, а индекс почти не меняется и какие из этого можно сделать выводы, «Новой»‎ рассказали эксперты.

«Индекс бигмака»‎ основан на сопоставлении стоимости бургеров в «Макдоналдсах»‎ по всему миру. Он призван показать, насколько справедливо оценивается стоимость мировых валют относительно доллара США. Журнал The Economist в 1986 году, отталкиваясь от концепции паритета покупательной способности (соотношения количества товаров, которые можно купить на единицы валют разных стран), предположил, что справедливую цену доллара можно узнать при сопоставлении цены на один и тот же массовый товар, в данном случае — бигмак.

Однако этот индекс сложно назвать адекватным экономическим показателем: за 2020 год цена бигмака — 135 рублей — не изменилась, несмотря на то что уровень инфляции за 2020 год, по данным Росстата, достиг 4,9%. Причем цены на муку (важный ингредиент бигмака) выросли в ноябре за 12 месяцев на 12,9%. Рост цен на продукты даже привлек внимание президента, который поручил правительству стабилизировать цены. Аналогичное расхождение цифр «индекса бигмака» с реальностью наблюдалось в Аргентине в 2011 году, когда

за стабильностью цены на бигмак правительство пыталось скрыть реальный уровень инфляции в стране.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Так что цена популярного бургера не слишком хорошо отражает динамику цен, отмечает начальник аналитического управления и член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий, зато позволяет сравнивать цены на труд в разных странах. Это очень примитивный показатель, который используется просто как забавный факт, согласен инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Никто из экономистов не подходит к этому серьезно, потому что есть паритет покупательной способности, есть индексы потребительских цен, есть дефлятор ВВП. А это индикатор, который привлекает внимание широкой общественности и на простом неточном примере показывает, как работает экономика»‎, — уверен эксперт.

Несмотря на недостатки методологии, вывод The Economist оказался в целом верным: эксперты действительно называют рубль недооцененной валютой. Если убрать средне- и краткосрочные спекулятивные факторы — сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, санкции, внутриполитические риски, бюджетную политику Минфина и так далее, — то справедливая стоимость рубля была бы совсем другой.

«Макроэкономически нейтральный курс рубля гораздо крепче, чем тот, который мы наблюдаем. По актуальным расчетам, это около 66 рублей за доллар»‎, — считает Тимур Нигматуллин. Такое отклонение курса от фундаментальных значений связано с тем, что с 2014 года он находится «в свободном плавании»: все негативные для экономики факторы отражаются не столько на уровне ВВП, сколько на рубле как на самом ликвидном активе рынка.

Среднесрочный прогноз лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара тоже показывает, что курс рубля недооценен на 10–12% относительно его равновесного значения, которое при текущих ценах на нефть находится в коридоре 67–69 рублей за доллар, рассказал «Новой» заведующий лабораторией Алексей Ведев. «Движение рубля определяется не только платежным балансом и ценами на нефть, но и бюджетным правилом, различными спекулятивными атаками, а также оттоком капитала»‎, — объясняет эксперт. По его мнению, «индекс бигмака»‎ в целом подтверждает расчеты Института Гайдара.

Впрочем, недооцененность вовсе не означает, что в 2021 году рубль вернется к «справедливым» значениям. Ведев ожидает некоторое укрепление рубля: не до равновесного значения, но при ценах на нефть в коридоре 50–55 долларов за баррель — до 69–71 рубля за доллар. «Спекулятивные факторы, влияющие сейчас на курс рубля, в среднесрочной перспективе нивелируются», — говорит эксперт. Однако в ближайшие недели на рубль будет давить возрастающий риск новых санкций и отток капитала из России, предупреждает Осадчий.

Ксения Котченко

специально для «Новой»

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