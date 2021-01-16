Американские ученые нашли способ многократно снизить вредные выбросы из авиадвигателей

16.01.2021, 5:40, Новости дня

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Благодаря новой технологии, предложенной учеными из Массачусетского технологического института (США), можно сократить выбросы оксида азота на 95%. Речь идет о гибридной системе тяги, которую хотят использовать в конструкциях современных самолетов.

Проблема обычной авиатурбины в том, что она, создавая мощный поток воздуха, выбрасывает в атмосферу большое количество оксида азота и других вредных веществ. Однако даже поставить какие-либо фильтры сюда невозможно, так как сразу же упадет мощность.

Ученые из США предлагают устанавливать газовую турбину в грузовом отсеке самолета. Она, по их замыслам, должна раскручивать генератор, а при помощи полученного тока будут приведены в действия пропеллеры.