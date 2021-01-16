 

Американские ученые нашли способ многократно снизить вредные выбросы из авиадвигателей

16.01.2021, 5:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Благодаря новой технологии, предложенной учеными из Массачусетского технологического института (США), можно сократить выбросы оксида азота на 95%. Речь идет о гибридной системе тяги, которую хотят использовать в конструкциях современных самолетов.

Проблема обычной авиатурбины в том, что она, создавая мощный поток воздуха, выбрасывает в атмосферу большое количество оксида азота и других вредных веществ. Однако даже поставить какие-либо фильтры сюда невозможно, так как сразу же упадет мощность.

Ученые из США предлагают устанавливать газовую турбину в грузовом отсеке самолета. Она, по их замыслам, должна раскручивать генератор, а при помощи полученного тока будут приведены в действия пропеллеры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Fox News – главная угроза демократии в США — не иностранное вмешательство, а собственные спецслужбы

04.12 / Судьи КСУ обсудили с представителями Венецианской комиссии свой статус

02.11 / Песков прокомментировал рост курса доллара

04.01 / “Растолстевшая” Бузова снялась в клипе на трек “Колбаса”. Продюсером выступил Шнуров. Видео

31.07 / В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК “Вагнер” путаются в показаниях

23.08 / Трамп объявит о «терапевтическом прорыве» в борьбе с коронавирусом

12.12 / В ЕС договорились о сокращении к 2030 году углеродных выбросов на 55%

02.07 / Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей

06.01 / NBC – конгрессмены-демократы попросили главу ФБР начать уголовное расследование в отношении Трампа

24.06 / В Киеве разрешили работу отелей, бассейнов, кафе и ресторанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска