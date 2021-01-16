 

Мнение: Сердиться на него невозможно (с)

16.01.2021, 5:30, Разное
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Даже внешне похож как младший брат.

Писатель-библиотекарь Лорченков – по стилю, дарованию и удивительной вздорности характера напоминающий клон Галковского – обо мне:

“… Рощин, по его представлениям, тоже мне помогает. Но если франкоканадец придуривался (великая школа французской культуры!), то русский дурак делает всё искренне. И сердиться на него невозможно, как нельзя сердиться на бездомного пса, который, несмотря на весь ужас своего бытия, не утратил ни жизнерадостности, ни какого-то природного добродушия. Ав-ав!”

– пишет эмигрант из исчезнувшей Молдавской ССР, считающий себя исконно русским, но живущий почему-то на ПМЖ в Канаде. Один мой приятель-художник, не чуждый психологии, однажды огорошил меня сообщением, что каждый художник, кого бы он ни рисовал, рисует прежде всего свой собственный автопортрет – и это якобы давно уже знают все искусствоведы, и даже действительно находят в Моне Лизе черты самого Леонардо.

Но мой портрет кисти Лорченкова, кстати, мне тоже нравится – талантливо написано. Хотел бы я быть таким: бездомным псом, который, несмотря на весь ужас своего бытия, не утратил ни жизнерадостности, ни какого-то природного добродушия…

Одним обидел канадский мастер пера: зачем-то приписал мне матерную фразу якобы из моего ЖЖ, в которой я будто бы упрекаю его в назойливости. Это явная небрежность: читатели знают, что матом я просто вообще, в принципе не пользуюсь, и ничего подобного, естественно, никогда не писал.

UPD. И все-таки надо пояснить еще раз для тех, кто возмущается – мол, кто такой Лорченков, зачем нам о нем знать, он же эмигрант и т.п. На деле Лорченков – один из самых востребованных на Западе РУССКОЯЗЫЧНЫХ писателей, его книги там издаются и переиздаются. То есть это такой аналог Тургенева на нынешнем безрыбье. То, что денег нет и характер тяжелый – ну, извините, “других писателей у меня для вас нет”. Да оно и не страшно, был бы человек хороший.

Источник: Размышления вольного социолога



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