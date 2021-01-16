Общество: Планы полета на Луну ставят Россию перед сложнейшим выбором

16.01.2021, 5:16, Новости дня

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Ученые РАН и руководство российской космической отрасли в шаге от принятия важнейшего решения – стоит ли отправлять российского космонавта на Луну, и если да, то каким именно способом. Какие соображения высказываются по данному поводу и почему решение принимается с такой большой осторожностью?

Итогом 2020-х годов в космической сфере должно стать возвращение человечества на Луну. И вновь, как и полвека назад, нет никакого формального объявления лунной гонки, просто несколько стран поставили одной из важных целей пилотируемую высадку на единственный естественный спутник нашей планеты.

Это прежде всего США, которые собирались совершить высадку в 2024 году (но, скорее всего, перенесут ее на 2028 год). Конечно же, Китай, планирующий полет своих космонавтов на конец десятилетия. И наконец, Россия, которая тоже собирается высадить космонавтов на Луну, но пока не имеет четкой и оформленной стратегии.

Главная причина фактического отсутствия этой стратегии – работа по Федеральной космической программе (ФКП), задающей цели развития для российской космонавтики на десять лет. В настоящее время действует ФКП, принятая в 2015 году и актуальная до 2025 года. На тот момент планов осуществления миссии пилотируемой высадки на Луну еще не было, а потому в программе не выделено на это средств. Кроме того, уже после принятия программу дважды урезали, что еще сильнее уменьшает возможность для маневра.

Естественно, что если задача высадки на Луну будет поставлена (а это прежде всего политическое решение), то финансирование может быть реализовано при помощи федеральной целевой программы. Именно в рамках такой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020–2030 годы» и идет разработка, но пока итогового решения о финансировании программы нет.

Отдельно стоит сказать, что для лунной пилотируемой программы требуется очень много денег.

Только создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в один триллион рублей. А ведь кроме самой ракеты нужна еще пусковая площадка для нее, создание посадочного модуля и разработка лунных скафандров, и это не говоря еще о массе других видов снаряжения и технологий.

Кроме того, сверхтяжелые ракеты в современных условиях достаточно узкоспециализированны: кроме лунной программы и других межпланетных миссий, есть не так много вариантов их использования. Поэтому при создании сверхтяжелой ракеты требуется либо заранее придумывать программу дальнейшего использования сверхтяжа, либо понимать, что все расходы – ради нескольких научных миссий.

Из положительного – работа над космическим кораблем «Орел» ведется уже давно. Кроме того, согласно опубликованным планам, в 2023 году должен состояться первый полет данного корабля в беспилотном варианте, с использованием ракеты-носителя «Ангара».

И вот наконец Совет РАН по космосу рекомендовал обеспечить разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной лунной подпрограммы государственной программы РФ «Космическая деятельность России». Именно данная подпрограмма и должна предусматривать выполнение российской пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году. После разработки этой программы станет понятно, каким образом будет осуществляться российская лунная миссия.

Однако некоторые варианты можно предположить уже сейчас. В частности, потому что Совет РАН предложил Роскосмосу отложить создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», а вместо этого для полета на Луну в 2030 году использовать многопусковые схемы полета на основе ракеты «Ангара».

О чем идет речь? Предполагается, что посадочный и возвратный модуль будут доставлены на орбиту Луны при помощи одного запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» (она уже испытывается). Следующим запустят космический корабль с космонавтами. На орбите Луны два космических аппарата состыкуются, модуль высадится с космонавтами на Луну, а затем корабль вернется на Землю. Минусы такой схемы в более высокой технической сложности, но есть и свои плюсы – для многопусковой схемы не понадобится создавать сверхтяжелую ракету.

Эту схему многократно предлагали в РКК «Энергия», как более дешевую и не требующую создания сверхтяжелой ракеты. Но если разбираться, и в ней есть свои сложности. Для того, чтобы сделать два запуска, в кратчайшие сроки требуется иметь две пусковые площадки на Восточном, а пока только строится первая, и создавать вторую только ради лунной миссии – решение очень спорное. Либо же требуется создавать посадочный и взлетный модуль с большим запасом автономной работы, способный находиться на орбите Луны достаточно долгое время. Поэтому и многопусковой вариант нельзя назвать идеальным.

Российские проблемы с отсутствием четкой стратегии по покорению Луны не уникальны. Аналогичная американская миссия «Артемида» за последние полтора года тоже пережила несколько серьезных изменений. То предлагается использовать уже строящуюся сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), то снова возникает идея многопусковой схемы. В одном из вариантов предполагалось собирать миссию аж из трех запусков.

Есть и еще один вариант: создание на орбите Луны станции LOP-G, и после ее частичного введения в строй – осуществление высадки «с плацдарма». Китай тоже иногда информирует о возможном переходе к многопусковому варианту.

Причины такой нерешительности у всех участников новой лунной гонки понятны – лунная пилотируемая миссия по меркам любой страны очень дорогое и сложное мероприятие. Вот и хочется сделать его, с одной стороны, с меньшими затратами, а с другой – не увеличивать рисков.

Понятно, что идеальным решением стали бы совместные миссии, хотя в нынешних условиях это выглядит очень малореально. США хотят руководить миссией и не готовы на партнерство на равных условиях, тем более с Россией. Китай же уже привычно все делает самостоятельно, и хотя на словах не против совместных миссий, возможности единолично установить флаг на Луне он не упустит.

Какой в итоге вариант будет выбран в России, пока неизвестно. Ясность появится после разработки программы и ее утверждения. Впрочем, ждать этого осталось не так и долго.

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