Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции во Внуково

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16.01.2021, 5:16, Новости дня
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Столичная прокуратура призывает граждан не принимать участие в несанкционированной акции в аэропорту Внуково 17 января, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она отметила, что в соцсетях появились призывы к участию в публичном мероприятии во Внуково 17 января. Подчеркивается, что мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке.

 «15 января в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий 15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», – передает слова Нефедовой ТАСС.

Организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность в соответствии с законом, напомнили в прокуратуре Москвы.

Напомним, 17 января, по словам блогера Алексея Навального, он собирается вернуться из Германии в Москву. Навальный заявил, что намерен прилететь рейсом авиакомпании «Победа», который приземлится в аэропорту Внуково.



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