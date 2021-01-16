Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции во Внуково

16.01.2021, 5:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Столичная прокуратура призывает граждан не принимать участие в несанкционированной акции в аэропорту Внуково 17 января, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она отметила, что в соцсетях появились призывы к участию в публичном мероприятии во Внуково 17 января. Подчеркивается, что мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке.

«15 января в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий 15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», – передает слова Нефедовой ТАСС.

Организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность в соответствии с законом, напомнили в прокуратуре Москвы.

Напомним, 17 января, по словам блогера Алексея Навального, он собирается вернуться из Германии в Москву. Навальный заявил, что намерен прилететь рейсом авиакомпании «Победа», который приземлится в аэропорту Внуково.