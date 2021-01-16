Предсказано распространение «британского» штамма коронавируса в США

16.01.2021, 5:16, Новости дня

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В марте 2021 года «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах, говорится в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Согласно последним оценкам американских специалистов, в 15 штатах США суммарно зафиксировано 88 случаев инфицированных «британским» штаммом коронавируса. Как полагают эксперты ЦКПЗ, есть доказательства того, что указанный штамм распространяется быстрее, чем другие. Использованная ЦКПЗ модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данной разновидностью, будет «стремительно расти в начале 2021 года». В докладе подчеркивается, что «британский» штамм коронавируса «станет преобладающим [в США] в марте». По оценке специалистов, это может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения». Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США, передает ТАСС.

Ранее ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года.

Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.

В середине декабря минувшего года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.