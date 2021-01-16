Во Франции начали расследование против Саркози

16.01.2021, 4:58, Разное

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…из-за контракта с российской компанией «РЕСО-Гарантия».

Национальная финансовая прокуратура Франции начала антикоррупционное расследование в отношении экс-президента страны Николя Саркози, подозреваемого в «торговле влиянием». Об этом пишут Le Monde и Mediapart.

По данным последнего издания, в 2019 году Саркози подписал контракт с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми, на оказание консультационных услуг. Общая стоимость контракта — 3 млн евро, первую выплату экс-президент Франции получил в начале прошлого года, она составила 500 тысяч евро.

«Правосудие пытается проверить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов», — утверждает Mediapart.

Саркисовы подтвердили, что наняли Саркози как «специального советника» и председателя комитета советников правления. В компании РБК сказали, что не комментируют условия контракта. На запрос Le Monde пресс-секретарь экс-президента Франции Вероник Ваше не ответила.

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В декабре прошлого года прокуратура запросила для Саркози четыре года заключения (из них два — условно) по другому делу, в котором также еще двое обвиняемых: друг и адвокат экс-президента Тьери Эрцог и бывший первый генеральный адвокат (представитель Генпрокуратуры) при Кассационном суде Жильбер Азибер.

По версии следствия, Саркози с помощью Эрцога получал от Азибера конфиденциальные данные о ходе расследования возбужденного против него «дела Бетаннкур» (совладелицы L'Oréal). Также Азибер пытался способствовать тому, чтобы Кассационный суд запретил прокуратуре доступ к полному президентскому расписанию Николя Саркози, когда он был президентом. В обмен бывший лидер через Эрцога обещал Азиберу должность в Монако.

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