Миссию Juno продлевают до 2025 года

16.01.2021, 4:46, Новости дня

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По последним расчетам, отправленный к Юпитеру космический зонд Juno сможет работать до сентября 2025 года. Как сообщили представители NASA, им удалось в очередной раз увеличить срок эксплуатации этого аппарата.

Напомним, что Juno был запущен еще в 2011 году, а спустя примерно 5 лет достиг орбиты Юпитера. У миссии несколько основных задач. В частности, ученые хотели собрать побольше информации о магнитном поле газового гиганта, а также проверить, действительно ли у него имеется твердое ядро.

Juno должен был опуститься на низкую орбиту Юпитера, но по техническим причинам сделать этого так и не удалось. Зато зонд проработал гораздо больше, чем предполагалось, отмечают ученые. Теперь скок эксплуатации снова можно продлить.