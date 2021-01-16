 

Япония и США построят совместную лунную орбитальную станцию

16.01.2021, 4:46, Новости дня
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Японское и американское аэрокосмические агентства официально дали старт реализации проекта Gateway. Именно так будет называться космическая станция, которую создадут и выведут на орбиту Луны.

По словам экспертов, Gateway станет важным опорным пунктом для дальнейших полетов человека на Луну. При этом японские специалисты предоставят, в основном, техническую экспертизу.

Когда станция будет на орбите спутника нашей планете, можно будет начать осуществление лунной миссии Artemis, старт которой намечен ан 2024 год. Цели поставлены весьма амбициозные, говорят специалисты НАСА. Программа исследования Луны рассчитана до конца десятилетия. Также в проекте участвуют космические агентства Канады и Евросоюза.



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