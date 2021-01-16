Мнение: Восприятие свободы жителями России

16.01.2021, 4:36, Разное

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Офигительное социологическое исследование презентовал некий “Фонд Наумана” в 2016 (!) году. Занятно, что его результаты вполне корреспондируют с итогами другого недавнего “социсследования” – так называемых “выборов” в как бы “парламент” России. Сходство глубинное, идейное. Дам отрывки из текста со своими комментариями (курсив).

“В среду, 28 сентября, в московском бюро Фонда имени Фридриха Науманна (Friedrich-Naumann-Stiftung) прошла презентация исследования “Восприятие свободы жителями России”, проведенного летом 2016 года. В телефонном опросе приняли участие 1653 человека со всей России, преимущественно горожане (73,9%). Большинство из них семейные (70,7%), имеют начальное или среднее образование (61,7%) и ежемесячный доход до 30 тысяч рублей (около 415 евро в пересчете). Чуть более половины работают (56,1%), треть являются пенсионерами, и более четверти имеют возможность выезжать за пределы страны (имеют загранпаспорта)”.

Судя по описанию, исследование вполне серьезное, выборка делалась на совесть. В частности, то, что “более четверти имеют загранпаспорта” – хороший проверочный критерий: по госстату примерно столько их и имеют в генеральной совокупности (то есть среди всех граждан РФ старше 18 лет).

“…был задан вопрос, следует ли государству собирать персональные данные граждан в целях обеспечения безопасности. Почти две трети (65,9%) ответили утвердительно. Не по душе такая перспектива пришлась чуть более четверти (25,8%) опрошенных”.

Вполне ожидаемо – граждане не возражают против слежки за собой. “Все-таки спокойнее знать, что за тобой приглядывают”. Значимая черта совка – доверие к государству и недоверие к самому себе.

“…говоря о приоритетных задачах государства, 57% заявили, что это борьба с правонарушениями, и лишь 32% назвали обеспечение гражданских прав и свобод”.

Понятно, почему – большинство просто не понимает, что такое эти самые “гражданские права и свободы”; совок приучил, что они не нужны, а стремиться к ним может быть даже смертельно опасно.

“Почти 60% их заявили, что считают более правильной экономическую систему, основанную на госпланировании и распределении . Лишь менее четверти (около 27%) считают, что в основе экономики должны лежать свободные рыночные отношения”.

Дивно! Тут мы пожинаем плоды того, что совок издох сам по чисто экономическим причинам (обанкротился), а не был свергнут людьми, желавшими свободы. В итоге Россия представляет собой странную страну – совок сдох, а совки остались; естественно, последние тоскуют по своей изначальной среде, мечтают вернуться в ее теплое лоно. Это, по сути, трагедия целого народа – он специально выведен для того, чтобы жить в условиях, которые нестабильны и не могут существовать сколь-нибудь долго. Россияне стремятся к совку искренне и всей душой – и чем ближе к нему оказываются, тем хуже живут. Это сродни поведению, скажем, обжоры: то единственное, что он любит и что ценит – это процесс непрерывного поглощения пищи; но чем ближе он к реализации мечты, тем вернее он приближает свою кончину.

“Подавляющее большинство респондентов – 95,9% – высказались за то, чтобы государство контролировало цены на основные продукты питания. В то же время более 60% ничего не имеют против конкуренции в экономике”

Издержки советского образования в полный рост: люди не умеют думать и совершенно спокойно относятся к внутренне противоречивым суждениям, реально НЕ ВИДЯ элементарных нарушений логики. Какая может быть конкуренция при контроле цен – совок даже не поймет вопроса.

“70,3% респондентов указали, что гомосексуализм в России должен быть запрещен “

Тяжелая гомофобия в обществе – признак, с одной стороны, большого проникновения лагерных “понятий” в бытовое сознание, и, с другой стороны, проявление чисто советской нетерпимости к “инаковости”. Сейчас опроси обычных обывателей – все должны быть “в едином строю” и даже желательно одеты одинаково, в форму.

“Участники опроса оказались весьма категоричными в вопросах, касающихся религии. Так, почти 60% из них заявили, что политика страны должна согласовываться с Русской православной церковью как наиболее многочисленной конфессией. Лишь около трети (31,3%) напомнили о том, что живут в светском государстве”.

Ну и мракобесие, конечно, как же без него.

“Что касается такой демократической ценности, как свобода слова, опрос выявил, что более 70% респондентов в ней не очень нуждаются: 27,2% считают, что СМИ должны контролироваться государством , 45,1% – что контроль допустим в особых случаях. Лишь менее четверти (24,5%) убеждены, что СМИ должны быть свободными”.

Неприятие СМИ, вплоть до нежелания вообще чего-либо читать – неизбежное следствие полного отсутствия реальной демократии и самоуправления в стране. Свободные СМИ будоражат, побуждают к возмущению, желанию чьих-то отставок, пересмотру законов и т.д. Все это совку абсолютно недоступно, он ни на что не влияет и не может влиять (поэтому он убедил себя, что влиять он и НЕ ХОЧЕТ – потому что иначе пришлось бы жить в состоянии постоянной фрустрации). А коли так – зачем СМИ? Душу зря бередить, мечтать о несбыточном? В совке свобода прессы не нужна, там и прессы нет.

Впрочем, люди вообще не понимают, что такое демократия. Понимание этого “отрезано” всей предшествующей совковой реальностью и практикой соввласти.

Полностью здесь. (2016)