 

Китайские медэксперты призвали прекратить использование вакцины от Pfizer

16.01.2021, 4:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайские эксперты в области здравоохранения призвали приостановить использование вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, из-за смерти 23 человек в Норвегии после прививки.

Специалисты считают, что после случая в Норвегии следует и другим странам приостановить использование вакцин от COVID-19, таких как Pfizer, которые были созданы по экспериментальной технологии mRNA, цитирует РИА «Новости» сообщение китайской газеты Global Times.

По словам одного из экспертов, новая вакцина mRNA была разработана в спешке, а безопасность ее широкомасштабного использования для людей не была подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье.

Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Роскосмос вернул Рогозину аккаунт в Twitter

16.09 / Страховщики оценили вероятность заражения коронавирусом в Турции

29.07 / Путин призвал сосредоточить особые усилия на вакцинации от гриппа

11.01 / В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока – 2»

24.07 / Daily Mail – Джонсон поручил армии подготовиться к четырём зимним бедствиям

06.07 / Экс-мужья оказались шустрее: десятки тысяч матерей лишились выплат на детей

13.11 / В РФ не согласились с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа

14.12 / Гольдман: Вакцина от коронавируса – это иллюзия мгновенного спасения. Расслабляться рано

25.06 / Гаагский прокурор обвинил президента Косово в военных преступлениях

25.06 / Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска