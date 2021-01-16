Китайские медэксперты призвали прекратить использование вакцины от Pfizer

16.01.2021, 4:22, Новости дня

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Китайские эксперты в области здравоохранения призвали приостановить использование вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, из-за смерти 23 человек в Норвегии после прививки.

Специалисты считают, что после случая в Норвегии следует и другим странам приостановить использование вакцин от COVID-19, таких как Pfizer, которые были созданы по экспериментальной технологии mRNA, цитирует РИА «Новости» сообщение китайской газеты Global Times.

По словам одного из экспертов, новая вакцина mRNA была разработана в спешке, а безопасность ее широкомасштабного использования для людей не была подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье.

Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания.