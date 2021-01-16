США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России

16.01.2021, 4:22, Новости дня

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США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой.

Ранее МИД заявил, что РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.