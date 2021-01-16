О политических взглядах человека теперь может рассказать его фото

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16.01.2021, 3:52, Новости дня
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Многие даже не догадываются, как много рассказывают о себе, публикуя в соцсетях свой обычный портретный снимок. Оказывается, по нему можно определить даже ваши политические взгляды.

Именно этому и обучили искусственный интеллект американские ученые. По словам представителей Стэнфордского университета, точность определения составляет 72%, если, конечно же, предоставить для анализа только одно нейтральное фото.

Для того чтобы обрести такие навыки, ИИ прошел процесс машинного обучения. Материалом послужили опубликованные на страницах Facebook снимки. Компьютер проанализировал около миллиона лиц. По мнению экспертов, новая технология поможет в распознавании людей с радикальными настроениями.



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