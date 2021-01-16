В Италии создана система анализа сновидений

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16.01.2021, 3:52, Новости дня
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Уникальную разработку представили ученые из университета Roma Tre в Италии. Речь идет об алгоритме, предназначенном для анализа сновидений.

Как сообщает Royal Society Open Science, специалисты пытаются найти рациональное зерно в снах, которые видят люди. В данный момент они создали компьютерный сонник, который на основе анализа персоналий, эмоций и прочих факторов пытается толковать сновидения.

По словам разработчиков системы, результаты примерно на три четверти совпадают с выводами профессиональных толкователей снов, которые делают их, так сказать, вручную. Однако в дальнейшем ученые при помощи ИИ хотят как можно глубже изучить эту загадочную сторону нашей жизни. Впрочем, никто пока не знает, к чему могут привести исследования в данной области.



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