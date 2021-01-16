Клиника в Сколково остановила переговоры о приобретении вакцины Pfizer

16.01.2021, 3:28, Новости дня

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Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19 и планирует предложить своим пациентам российский препарат «Спутник V», сообщили в медучреждении.

«С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах», – говорится в сообщении на сайте клиники.

Отмечается, что с осени прошлого года, «Хадасса Москва» была единственной в РФ международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V», а генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи и менеджмент московской «Хадассы» уже привились «Спутником V».

«Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение», – сообщил владелец клиники Евгений Туголуков.

«Вакцинацию против ковида препаратом Pfizer в клинике «Хадасса Москва» мы не проводили и в настоящее время не проводим», – подчеркнули в медучреждении.

Ранее Туголуков заявил, что клиника «Хадасса» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Владелец клиники сообщал, что собирается привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность.