Голикова рассказала о популярности в мире российских разработок для борьбы с COVID

16.01.2021, 3:28, Новости дня

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Российские разработки для борьбы с новой коронавирусной инфекцией используются более чем в 50 странах мира, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с российскими эпидемиологами и вирусологами.

«В РФ разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. Отмечу, что российские разработки используются сейчас более чем в 50 странах мира», – передает ТАСС слова Голиковой.

Ранее Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.