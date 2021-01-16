 

Подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах

16.01.2021, 3:28, Новости дня
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Мы подготовили дизайн (общий план и описание методов) исследования, который находится на согласовании в этическом комитете. А совершенно прогрессивный коллектив Центра им. Гамалеи во главе с Александром Леонидовичем Гинцбургом с нами находится на связи. Буквально вчера мы созванивались с академиком и обсуждали степень нашей готовности. Уже в ближайшее время мы должны начать процесс отбора онкопациентов в группу, которую будем прививать. Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то шесть-семь месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов», – приводит слова гендиректора НМИЦ радиологии ТАСС.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума отметил, что еще ни в одной стране таких исследований не проводилось, онкологическим пациентам в вакцинации от коронавируса пока отказано. Он также добавил, что в группу добровольцев для участия в исследовании планируется включить около 250 человек.

Накануне стало известно, что клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, основная специализация которой состоит в лечении онкологических заболеваний, в ближайшее время планирует начать прививать пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.



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