СК возбудил дело об изнасиловании заключенного в «пресс-хате» СИЗО кипятильником

16.01.2021, 3:10, Разное

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Устройство взорвалось у него внутри.

Управление Следственного комитета по Иркутской области возбудило дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК) в отношении заключенного СИЗО-1 Иркутска Кежика Ондара. Об этом со ссылкой на документ сообщил основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Он также призвал власти «перестать лицемерить» и дополнительно возбудить уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и склонении к даче показаний (ч. 2 ст. 302 УК). Правозащитник сообщил, что организация направит заявление Генпрокурору Игорю Краснову с требованием передать дело в Главное управление СК.

«Мы подозреваем, что Кежика Ондара пытали в интересах и по заказу следователей 3-го отдела СУ СК по Иркутской области, которые и расследуют уголовное дело о бунте в ИК-15», — написал Осечкин.

В конце декабря СК по Иркутской области завел уголовное дело о халатности сотрудников Главного управления Федеральной службы наказаний (ч. 2 ст. 293 УК). В пресс-релизе указали, что небрежное отношение к службе повлекло «по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 29-летнему осужденному».

О пытках заключенного рассказала его сестра Азияна Ондар. По ее словам, Кежика длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» СИЗО-1. Она сообщила «Сибирь.Реалии» (входит в список средств массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента), что от брата пытались добиться признания в участии в апрельском бунте в колонии №15 Ангарска.

«В первые сутки ему сломали ногу, на вторые — засунули в задний проход кипятильник, включили его. Кипятильник, как я поняла, взорвался прямо внутри брата. Ужасные травмы, потребовалось две сложные операции, но он все равно будет инвалидом», — сказала она.

Факт пыток подтвердили в пресс-службе УФСИН по Приангарью, уточнив, что они произошли в СИЗО-1, куда осужденного временно увозили.

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В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сказал об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.

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