Мнение: Легче не будет

16.01.2021, 3:08, Разное

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Алексей Кудрин в рамках брифинга на Гайдаровском форуме предупредил о сложностях, с которыми российская экономика столкнется в 2021 году. «2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна», — отметил Кудрин. По его словам, благоприятного режима в 2021 году не будет.

Оценки Кудрина расходятся с оценками премьера Мишустина, который демонстрирует осторожный оптимизм, но здесь чисто аппаратная этика – премьер по должности обязан испускать именно оптимистические флюиды, главе Счетной палаты некоторая фронда вполне разрешена.

Россия, будучи глубоко периферийной страной современной капиталистической системы, находится во вполне известном положении: любой кризис затрагивает периферию в первую очередь, выходит из кризиса она в числе последних, само течение и ход кризиса для периферии всегда тяжелее, чем для развитой метрополии. И главное – периферия не имеет и не может иметь собственного проекта разрешения кризиса, она всегда вторична по отношению к тем проектам, которые выдвигает управляющая системой страта управленцев. Уже поэтому любые прогнозы, которые пытаются озвучивать в России, не имеют ни малейшей практической ценности: все будет так, как решат за ее пределами. Высказывания российских официальных лиц – это белый шум, предназначенный исключительно для внутреннего употребления. Проще говоря – та самая лапша на уши.

Развернуть ситуацию можно только в одном случае – случае выхода из мировой системы и создания своей собственной. В рамках которой и можно будет выдвигать проекты, реализовывать их. Возможно, неудачно. Но даже в этом случае платить придется за свои ошибки, а не за чужие. И точно так же понятно, что ни о каком собственном проекте этот режим думать не будет – так как именно периферийное положение является ценой, которая уплачена российской элитой за право управлять страной, как западной колонией. Произносимые духоподъемные речи о величии, самобытности и субъектности никак не меняют подчиненное и объектное положение страны и экономики по отношению ко всей мировой системе. И опять-таки служат всего лишь прикрытием и завесой собственной идейной нищеты.

Все это говорит только об одном – пока Запад не разрешит существующий кризис, Россия так и будет телепаться где-то на задворках, ожидая, что именно решат большие дяди. И рассказывать про третью, четвертую и прочие волны "коронакризиса". Кто-то ведь должен быть виноват в том, что у этих ничего не получается.

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