В Индонезии обнаружен наскальный рисунок возрастом более 45 тысяч лет

16.01.2021, 2:58, Новости дня

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Древнейший наскальный рисунок ученые обнаружили на острове Сулавеси, относящемуся к государству Индонезия. По мнению специалистов, изображение на камень люди нанести сорок пять с половиной тысяч лет назад.

Там изображен кабан, сообщают ученые. И у этого наскального рисунка есть существенное отличие от аналогичных творений древности. Животное на нем изображено в натуральную величину.

Линии нанесены темно-красной охрой. Тем не менее, рисунок прекрасно сохранился. Кроме него рядом есть аналогичные рисунки, однако их время, увы, не пощадило. Напомним, что до сих пор самым старым из найденных наскальных рисунков считалось изображение, найденное на том же самом острове. Но его возраст – около 44 тысяч лет.