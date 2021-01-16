В РФ создадут уникальный магнитный кондиционер

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16.01.2021, 2:58, Новости дня
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На «Уралвагонзаводе» обещают создать уникальный агрегат для климатизации помещений. Специалисты сообщают о планах выпускать магнитный кондиционер.

Данная технология не имеет аналогов во всем мире, утверждают ученые. В ней используется магнитокалорический эффект. Разработку ведут исследователи и инженеры из дочернего предприятия «Уралвагонзавода» под названием «Электромашина», а также ученые из Челябинского университета.

Как поясняют эксперты, использование нового подхода к созданию климатизатора, сделает его производство более экологически чистым, а сам агрегат станет потреблять гораздо меньше электроэнергии, чем любые существующие ныне аналоги. Вскоре должны представить экспериментальный образец.



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