В РФ создадут уникальный магнитный кондиционер
16.01.2021, 2:58,
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На «Уралвагонзаводе» обещают создать уникальный агрегат для климатизации помещений. Специалисты сообщают о планах выпускать магнитный кондиционер.
Данная технология не имеет аналогов во всем мире, утверждают ученые. В ней используется магнитокалорический эффект. Разработку ведут исследователи и инженеры из дочернего предприятия «Уралвагонзавода» под названием «Электромашина», а также ученые из Челябинского университета.
Как поясняют эксперты, использование нового подхода к созданию климатизатора, сделает его производство более экологически чистым, а сам агрегат станет потреблять гораздо меньше электроэнергии, чем любые существующие ныне аналоги. Вскоре должны представить экспериментальный образец.
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