Мнение: Начальник разведки ВДВ в ЦАР

16.01.2021, 2:52, Разное

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Генерал-майор ВС РФ, начальник разведки ВДВ Олег Польгуев, возглавляющий представительство Минобороны России в ЦАР и консультирующий местное министерство обороны, осматривает стрелковое оружие, захваченное правительственными войсками у боевиков в городе Боали, ЦАР.

Лишнее напоминание о том, что помимо "частников", в ЦАР действуют и "регуляры", выступая в роли военных советников.

Польгуев вместе с сотрудниками МО РФ официально прибыл в ЦАР https://anna-news.info/predstavitelstvo-minoborony-rossii-v-tsar/ осенью прошлого года.

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