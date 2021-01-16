 

Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов – прокуратура США

16.01.2021, 2:50, Новости дня
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Участники беспорядков в США, которые 6 января штурмовали здание американского парламента, Капитолия, намеревались “захватить и убить избранных должностных лиц правительства США”. Об этом говорится в ходатайстве прокурора округа Аризона о продлении ареста шамана QAnon Джейкоба Энтони Ченсли, пишет The Washington Post.

“Мощные доказательства, включая слова и поступки самого Ченсли в Капитолии, свидетельствуют, что намерением тех, кто штурмовал Капитолий, было захватить и убить избранных должностных лиц правительства Соединенных Штатов”, – сказано в документе.

Ченсли оставил на столе вице-президента США Майкла Пенса, который является председателем Сената, записку: “Правосудие наступит, это только вопрос времени”. Он отрицал, что его записка была угрозой, но обвинение с этим не согласно, говорится в ходатайстве. Прокуроры намерены требовать задержать Ченсли, указывая, в частности, на его заявления о намерении вернуться в Вашингтон на инаугурацию.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Федеральное бюро расследований объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

10 января ФБР сообщило о задержании пятерых участников штурма Капитолия, в том числе Ченсли. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в государственное помещение, нарушении порядка на территории Капитолия, его арестовали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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