 

Меркель назвала самый серьезный вызов за время работы канцлером

16.01.2021, 2:34, Новости дня
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Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии за последние годы, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Меркель напомнила, что уже в 14 раз в должности канцлера принимает участие в съезде консерваторов и, «по всей вероятности», в последний. В этой связи она вспомнила о сложностях, с которыми столкнулись ФРГ и ЕС за это время: долговой и экономический кризис в еврозоне, нелегальная миграция, безработица, передает ТАСС.

«В настоящее время мы боремся с – абсолютно точно – самым серьезным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», – сказала глава правительства ФРГ.

Меркель в своем выступлении сделала акцент на том, как поменялся мир за годы ее работы во главе правительства ФРГ. «Я убеждена, что в ближайшие 15 лет мир будет меняться еще быстрее», – отметила она. По словам канцлера, Европа должна действовать сообща, чтобы укрепить позиции в условиях перемен.

Ключевое решение съезда будет вынесено в субботу. Делегаты изберут нового председателя. Нынешняя глава – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – свою кандидатуру не выставляла. Открывая съезд, она указала на ошибки, которые не позволили ей повести партию на выборы. Политическую силу она возглавляла с 2018 года.

На роль главы партии есть три претендента: премьер- министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген. Все – представители западногерманских федеральных земель.

Наблюдатели обычно внимательно отслеживают речи авторитетных политиков на партийных съездах, чтобы понять, кого из кандидатов они поддерживают. Меркель в своей речи ни одного намека не сделала. Она лишь выразила надежду, что будет избрана команда, которая способна решать насущные проблемы.

Выборы в Бундестаг, намеченные на 26 сентября, пройдут без участия Меркель, которая неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики.

Напомним, во вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.



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