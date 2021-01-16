YouTube заблокировал канал попавшего под санкции США ФК «Ахмат»

16.01.2021, 2:16, Разное

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Видеохостинг YouTube заблокировал канал чеченского футбольного клуба «Ахмат», обратило внимание агентство РИА Новости.

При переходе на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». В поиске аккаунт тоже не отображается. Клуб заявил, что канал заблокировали «без каких-либо оснований».

Также под блокировку на YouTube попал канал промоутерской компании смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). «Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту», — заявил президент компании Алексей Яценко.

«Ахмат» и ACA попали под санкции США в декабре прошлого года за нарушение прав человека. В список включили еще несколько компаний, которые, по данным США, контролируются главой Чечни Рамзаном Кадыровым или находятся в его собственности.

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