На территории РФ планируют создать сеть 6G

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16.01.2021, 2:04, Новости дня
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Развертывание 5G – вовсе не предел мечтаний, говорят специалисты. Российские ученые уже занялись исследованиями, которые помогут в дальнейшем создать формат беспроводной передачи данных следующего поколения – 6G.

Известно, что победитель объявленного конкурса получит более 35 млн рублей. Комиссия принимает на рассмотрение предварительные материалы до четвертого февраля текущего года.

Исследования должны касаться повышения спектральной активности беспроводной связи, отмечают эксперты. Также от разработчиков ожидают значительного повышения скорости передачи данных, обработки и накопления информации. Ожидается, что новая технология будет создана до конца будущего года.



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