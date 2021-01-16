Немецкие ученые сообщили, когда снижается активность мозга

16.01.2021, 2:04, Новости дня

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Как пояснили исследователи из Мюнхенского университета, мозг человека развивается в среднем до 35 лет и в этом возрасте достигает максимума своих возможностей.

Плохая новость в том, что после прохождения наивысшей точки начинается деградация, которая усиливается только в старости. Поначалу изменения не видны, но умственные способности уже через несколько лет снижаются, так как мозг перестраивается на новый лад. А самый активный период развития головного мозга – от рождения до 20 лет, утверждают исследователи.

Эти и другие выводы ученые сделали в результате детального изучения шахматных матчей, проведенных на международном уровне за последние сто тридцать лет. Известно ведь, что мозг шахматиста развит лучше, чем у обычного человека.