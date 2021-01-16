Кот из Одессы попал в Израиль в контейнере с конфетами

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16.01.2021, 1:56, Новости дня
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Экспедиторская компания Star Shine Shipping LTD доставила в Израиль контейнер с конфетами и одесским котом. Об этом компания сообщила 14 января в Facebook.

Кот выбежал из контейнера, когда его открыли в Израиле.

“Удивительно, но он выдержал три недели пути! Можем только догадываться, чем питался и где брал те капли воды, на которых прожил эти недели. При такой тяжелой дороге он живой”, – отметили в посте.

В компании рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали, что животное незаметно пробралось в контейнер с конфетами при загрузке.

“Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии. Это на личном контроле директора одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping Александра Винника”, – заверили экспедиторы.

https://www.facebook.com/Star.Shine.Shipping/posts/693610927933249

“7 телеканалу” в компании рассказали, что это уникальный случай в их практике. Экспедиторы пояснили, что кот во время путешествия прогрызал коробки и питался конфетами.

Компания опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором Винник рассказал, что в контейнере были недешевые конфеты.

“Можно сказать, что на несколько тысяч долларов они попали”, – сказал директор.

По его словам, израильская сторона заботится о коте, рассматриваются два варианта – возвращение его в Украину и “предоставление ему израильского гражданства”.

“Было предложение назвать его Шансом. Вероятно, сейчас сложно долететь в Израиль и забрать его оттуда, но мы попробуем”, – отметил Винник.

https://www.facebook.com/Star.Shine.Shipping/videos/162083502343276/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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